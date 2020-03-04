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Матч «Ахмата» и «Зенита» был приостановлен из-за стычки фанатов

19:48
«Ахмат» — «Зенит». 1/4 Кубка России. 4 марта. Фото twitter.com/akhmatgrozny.
«Ахмат» — «Зенит». 1/4 Кубка России. 4 марта. Фото twitter.com/akhmatgrozny.
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Матч 1/4 финала Олимп — Кубка России между «Ахматом» и «Зенитом» в Грозном был приостановлен в концовке второго тайма.

«У нас не принято оголять торс. Болельщики дали об этом знать». Реакция «Ахмата»

Гостевой сектор, где расположились фанаты «Зенита», начал скандировать кричалки, часть из зрителей оголила свои торсы. Это вызвало недовольство болельщиков из Грозного. Часть из них побежала к гостевой трибуне. Их пытались остановить стюарды.

Конфликт был погашен после того, как болельщиков пошли успокаивать футболисты обеих команд.

Через несколько минут игра возобновилась.

Ахмат — Зенит

Олимп - Кубок России: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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