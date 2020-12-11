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Судья Матюнин обжалует пожизненное отстранение от футбола

11 декабря 2020, 17:02
Максим Матюнин. Фото ФК "Томь"
Максим Матюнин. Фото ФК "Томь"
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Как стало известно «СЭ» 11 декабря, футбольный арбитр Максим Матюнин намерен обжаловать решение КДК РФС, который ранее в этот же день запретил ему пожизненно осуществлять любую деятельность, связанную с футболом. Сначала он обратится в апелляционный комитет РФС, а затем, если потребуется, — в Спортивный арбитражный суд.

Максим Матюнин.РФС установил договорной характер матча «Чайка» — «Армавир». Арбитр Максим Матюнин пожизненно отстранен от футбола

Матюнин наказан за организацию договорного матча между командами «Чайка» и «Армавир», который состоялся 22 августа 2018 года. По словам председателя КДК Артура Григорьянца, до матча «действующий на тот момент исполнительный директор «Чайки» Олег Баян вступил в сговор с судьей Максимом Матюниным, результатом которого стало предвзятое судейство со стороны последнего».

КДК принял решение пожизненно отстранить Матюнина и Баяна, а «Чайке» присудить поражение со счетом 0:3.
(Александр Бобров)

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