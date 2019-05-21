16:52 | Футбол — Олимп - Кубок России

"Локомотив" вылетел в Самару на матч с "Уралом"

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"Локомотив" в своем официальном Твиттере сообщил, что вылетел на финальный матч Олимп-Кубка России против "Урала". Встреча пройдет в среду, 22 мая, в Самаре.

Вылетаем в Самару. Здесь все! - говорится в сообщении железнодорожников.

Напомним, в полуфинале Кубка России "Локомотив" победил "Ростов" с общим счетом 4:2, а "Урал" обыграл "Арсенал" (3:2). 

Локомотив - Урал

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Материалы сюжета: Кубок России-2018/19. Финал "Локомотив" - "Урал"
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