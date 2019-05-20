18:17 20 мая | Футбол — Олимп - Кубок России

"Локомотив" покажет финал Кубка России на своем стадионе

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"Локомотив" на официальном сайте сообщил о том, что покажет на своем стадионе финальный матч Олимп-Кубка России против "Урала". Встреча пройдет в среду, 22 мая, в Самаре.

Большой экран будет установлен перед южной трибуной. Билеты на мероприятие являются бесплатными - для их получения нужно зарегистрироваться на сайте красно-зеленых.

 

Локомотив М - Урал

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https://www.fclm.ru/ru/publications/news/20140

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Материалы сюжета: Кубок России-2018/19. Финал "Локомотив" - "Урал"
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