Дирекция по работе с болельщиками "Локомотива" организует выезд на автобусе на ответный матч полуфинала Олимп-Кубка России с "Ростовом", информирует официальный сайт москвичей. Встреча пройдет на стадионе "Ростов Арена" 15 мая, начало – в 22.30 (мск).

– Отправление из Черкизова вечером 14 мая. Отъезд в Москву сразу после матча. Прибытие в Москву ориентировочно в обед четверга, – написано в заявлении пресс-службы "Локомотива".

Первая игра прошла в Москве и закончилась со счетом 2:2.

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