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"Локомотив" идет за десятым Кубком". Пафосный ролик перед финалом с "Уралом"

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"Локомотив" в преддверии финального матча Кубка России с "Уралом"​ опубликовал на своем Youtube-канале видео, посвященное предыдущим победам железнодорожников в борьбе за трофей.

– Быть первым обладателем трофея. Получить негласный титул "самой кубковой команды". Вырывать победу, когда она так необходима. Удивлять. Московский "Локомотив" в борьбе за десятый Кубок страны. 22 мая, Самара, финал, – говорится в описании к видеоролику.

"Локомотив" является девятикратным обладателем Кубка страны (семикратным победителем Кубка России).

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Материалы сюжета: Кубок России-2018/19. Финал "Локомотив" - "Урал"
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