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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

Кубок России: «Спартак», ЦСКА и «Зенит» примут соперников дома

27 сентября 2019, 14:40

Сегодня состоялась жеребьевка 1/8 финала Олимп-Кубка России, по итогам которой определились хозяева полей на этой стадии. Матчи 1/8 финала кубка пройдут 30-31 октября.

«Торпедо» (Москва) — «Балтика» (Калининград)

«Оренбург» — «Химки»

«Нижний Новгород» — «Шинник» (Ярославль)

«Урал» (Екатеринбург) — «Арсенал» (Тула)

ЦСКА — «Уфа»

«Спартак» (Москва) — «Ростов» (Ростов-на-Дону)

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Томь» (Томск)

«Ахмат» (Грозный) — «Луч» (Владивосток)

Все о Кубке — в разделе: сетка, расписание и результаты матчей

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