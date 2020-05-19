Главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал, как команда будет готовиться к полуфиналу Кубка России. Из-за досрочно завершенного сезона ФНЛ она останется без игровой практики.

— У нас времени достаточно, поэтапная подготовка, — сказал Юран в интервью программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24». — Самое главное — аккуратно вылезти из квартир. Будем контрольные матчи проводить. Еще не знаем соперника по полуфиналу, «Шинник» или «Урал». Планируем один сбор в Химках 10 дней и два по 12 дней в Московской области. Достаточно много баз.

— Ходили слухи, что «Химки» могут сняться с розыгрыша Кубка. Ничего об этом сами не слышали?

— Не знаю, кто мог такой бред сказать. Чтобы команда, которая претендует на финал, снялась с Кубка России. Вы сказали, я даже не слышал.