Кашшаи приехал на матч «Родина» — «Спартак»
16 сентября 2020, 18:53
Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи присутствует на стадионе «Открытие Арена», где пройдет матч 1-го тура элитного группового раунда Бетсити Кубка России «Родина» — «Спартак». Игра начнется в 19.00 (мск).
Ранее стало известно, что новичок красно-белых Александр Кокорин начнет встречу в стартовом составе «Спартака». (Артем Калинин)
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Родина» — «Спартак»
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Результаты опроса
проголосовало: 3500Все опросы
Как сыграет «Спартак» с «Родиной» в Кубке России?
Победит с разностью в один-два мяча
30.9%
Победит с разностью в три-четыре мяча
29.0%
Победит с разностью в пять и более мячей
4.7%
Будет нулевая ничья
2.1%
Будет результативная ничья
1.8%
Проиграет
19.0%
А это какая стадия Кубка?
12.6%
Материалы сюжета: Кубок России-2020/21. Групповой раунд
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