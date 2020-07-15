Капитан «Спартака» Джикия назвал преимущество «Зенита» в полуфинале Кубка

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия поделился ожиданиями перед полуфинальной встречей с «Зенитом» в Кубке России.

— Федун сказал, что если Вилков будет судить полуфинал с «Зенитом», то на матч можно не выходить...

— Ну, я точно выйду.

— Вам важно, кто именно из судей работает на игре?

— Я ко всем отношусь с уважением. Понятно, бывают во время матчи эмоции, но после игры всегда жму руку.

— Чувствуете, что перед матчем с «Зенитом» слишком высокое давление на команду?

— Не сказал бы. Конечно, у «Зенита» есть небольшое преимущество из-за того, что игра будет в Питере. Но это одна игра, на которую надо собраться. Она может внести немного позитива и добавить хорошего настроения. Посмотрим.

— Если «Спартак» выиграет у «Зенита», то спасет сезон?

— Сезон и Кубок — это разные вещи. Мы сейчас на восьмом месте в РПЛ — никуда не годится. То, что мы прошли в полуфинал Кубка очень хорошо, посмотрим, что будет 19 июля. (Севастиан Терлецкий)