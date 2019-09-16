«КАМАЗ» и «Спартак» сыграют в Набережных Челнах

Матч 1/16 финала Олимп-Кубка России «КАМАЗ» — «Спартак» пройдет на домашнем стадионе автозаводцев в Набережных Челнах, сообщает официальный сайт города. Ранее появилась информация, что игру, намеченную на 25 сентября, могут провести в Казани или Москве.

— Решение принято окончательное. Президент нашей республики Рустам Минниханов и министр внутренних дел Артем Хохорин нас в этом вопросе поддержали. Наша задача — на высоком организационном уровне провести этот праздник футбола для города Набережные Челны, — сказал мэр Челнов Наиль Магдеев. — Для Набережных Челнов этот матч послужит толчком для дальнейшего развития футбола в нашем городе.

«Спартак» занимает шестое место РПЛ после девяти туров, «КАМАЗ» лидирует в группе «Урал-Приволжье» Олимп-ПФЛ.