Каким словом и когда Ильин оскорбил Мирзова во время матча "Арсенал" - "Урал". КДК РФС изучает видео

Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц рассказал, какие материалы есть в распоряжении КДК по делу нападающего "Урала" Владимира Ильина.

После ответного полуфинального матча Кубка России с "Арсеналом" руководство тульского клуба настаивало на внесении в протокол информации об оскорблении Ильиным полузащитника оружейников Резиуана Мирзова по национальному признаку. За это нападающий мог быть дисквалифицирован на продолжительный срок вплоть до 10 матчей турнира. Теперь же в связи с переносом решения КДК он сможет принять участие в финале Кубка против "Локомотива" в среду, 22 мая.

– Оба футболиста приняли участие в заседании, также от ФК "Урал" был юрист клуба, – рассказал Григорьянц журналистам о деталях заседания. – Мы построили заседание следующим образом. Посмотрели несколько видеозаписей, получили три записи по ВАР, а также получили запись от клуба "Арсенал". Просмотрели эпизод на 85-й, где случился первый конфликт между игроками. Также эпизод после матча, когда команды уже покидали поле. Около выхода с поля Мирзов разворачивается и бьет рукой по лицу Ильина. Их разняли, между ними был краткий диалог. Не удалось главному судье (Сергею Карасеву) показать красную карточку Мирзову, потому что он сразу ушел в подтрибунное помещение. Но это не играет особой роли сегодня.

Заслушали Ильина. Он представил письменное заявление, в котором говорит: он не оскорблял Мирзова, тем более таким словом, которое указано в протоколе (руководство "Арсенал" назвало его – "чурка". – Прим. "СЭ"). Ни в первом эпизоде, ни во втором. Он говорит, что вообще не оскорблял Мирзова никаким образом. Это слова Ильина. Заслушали Мирзова. Он сказал, что Ильин произнес оскорбительное слово на 85-й минуте. После матча он оскорблений не слышал. На вопрос о том, почему развернулся и ударил, он ответил, что это эмоции. Они собирались разбираться после матча.

Если вы посмотрите эпизод на 85-й минуте, четко видно, что Мирзов держит за шею, а Ильин говорит ему что-то. В том числе, когда они уже разошлись. Мирзов подтверждает, что именно в этом эпизоде Ильин оскорблял его по национальному признаку. (Александр Рогулев)