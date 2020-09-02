Иркутский «Зенит» вдевятером обыграл «Новосибирск» по пенальти и вышел в 1/32 финала Кубка России

Иркутский «Зенит» победил «Новосибирск» (1:1, 4:3 — по пенальти) в матче 1/64 финала Кубка России и прошел в следующий раунд турнира.

Основное время закончилось со счетом 1:1. По ходу матча были удалены два игрока хозяев — Сергей Пономаренко и Иван Селеменев.

Россия. Кубок России

1/64 финала

«Зенит Ир» (Иркутск) — «Новосибирск» — 1:1 (0:0). Пенальти — 4:3

Голы: Нарылков, 56 (0:1). Яковлев, 62 (1:1).

Удаления: Пономаренко, 75. Селеменев, 90+3 (оба — «Зенит Ир»).

Судья: Галимов (Екатеринбург).

2 сентября. Иркутск. Стадион «Труд».