Игроки «Зенита» сдали тесты на коронавирус перед встречей со «Спартаком»

Вчера футболисты «Зенита» сдали очередные тесты на коронавирус. Все они, включая анализы 36-летнего защитника Бранислава Ивановича, который в начале недели вернулся из Сербии с похорон тестя, дали отрицательный результат.

В сегодняшней тренировке на базе в Удельной приняли участие все основные игроки, в том числе 26-летний защитник Дуглас Сантос, который из-за микротравмы пропустил состоявшуюся в среду встречу 29-го тура РПЛ с «Оренбургом» (4:1).

Напомним, что в воскресенье, 19 июля, сине-бело-голубые примут «Спартак» в полуфинале Кубка России. (Вячеслав Короткин)