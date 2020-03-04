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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

Игорь Шалимов: «Как минимум, «Ахмат» не должен уступить «Зениту» в настрое»

17:57

Главный тренер «Ахмата» Игорь Шалимов поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Олимп-Кубка России против «Зенита».

— У нас все стандартно. Разбираем соперника, говорим, как должны сыграть, ну и слова, которые настраивают команду на игру, не стандартные. Они бывают разные, — сказал Шалимов в эфире «Матч премьер». — Как минимум, мы не должны уступить в настрое. «Зенит» фаворит, у них мастерство немного повыше, если уступим в настрое, это может сказаться.

Трансляция матча «Ахмат» — «Зенит»

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