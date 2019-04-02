Григорий Иванов: "Все клубы на такой стадии Кубка ставят задачу пройти дальше"

Президент "Урала" Григорий Иванов высказал свое мнение о предстоящем матче 1/2 финала Олимп-Кубка России с "Арсеналом".

- Что думаете о предстоящей кубковой игре?

- Я думаю, что все ставят задачу пройти дальше, и наши соперники тоже, особенно учитывая, что это будет полуфинальный матч.

- На кого хотели бы попасть, если пройдете в финал?

- Нет разницы, с кем играть. Все выходят и сражаются. (Елена Григорьевская)