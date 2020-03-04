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Григорий Иванов: «Поле не готово! А пострадал «Урал»

14:49
Григорий Иванов. Фото ФК «Урал»
Григорий Иванов. Фото ФК «Урал»
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Президент «Урала» Григорий Иванов — о переносе матча 1/4 финала Олимп — Кубка России с «Шинником» из-за неготовности поля в Ярославле.

- Еще 10 дней назад было понятно, что на таком поле играть нельзя! — сказал Иванов. — Куда смотрел РФС? Почему «Урал» вхолостую сюда прилетел? Что это за издевательство?! Нам все карты спутали! Да еще сегодня днем делегат матча сказал, что поле на троечку? Он в своем уме?! Поле не готово! Точка. А пострадал «Урал»! (Виталий Айрапетов)

Матч должен был состояться сегодня в Ярославле и начаться в 18.30 по московскому времени. Сегодня также состоятся два матча этой стадии «Ахмат» — «Зенит» и «Спартак» — ЦСКА.

Олимп - Кубок России: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Результаты опроса

проголосовало: 3064
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Кто из четвертьфиналистов — фаворит Кубка России-2019/20?
«Спартак»
30.0%
ЦСКА
19.1%
«Ахмат»
0.8%
«Зенит»
34.2%
«Химки»
1.6%
«Торпедо»
3.3%
«Шинник»
3.3%
«Урал»
7.7%
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Материалы сюжета: 1/4 финала Кубка-2019/2020. «Спартак» — ЦСКА и другие матчи




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