Гончаренко объяснил, почему Дзагоев остался в запасе ЦСКА на матч со «Спартаком» в Кубке

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко перед началом матча четвертьфинала Олимп-Кубка России против «Спартака» ответил на вопросы журналистов. Встреча пройдет на стадионе «Открытие Арена».

— Мы всегда оцениваем результат команды, для нас это всегда самое главное, — сказал Гончаренко в эфире телеканала «Матч ТВ». — С «Уралом» сыграли вничью, но у нас была достаточно хорошая игра. Готовились к матчу со «Спартаком», но не думали о прошедшей встрече с «Уралом». Дзагоев и Сигурдссон остались в запасе? Есть и другие футболисты, которые тоже высокого уровня, ротация нужна. Дело не в удачной или неудачной игре, главное, чтобы они играли. Можно сказать, что мы убедились в кое-чем, потому что видели «Спартак» в подготовительном периоде и в матче с «Динамо» — они действуют также.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — ЦСКА.