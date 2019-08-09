Гол Лешонка помог "Иртышу" обыграть барнаульское "Динамо" и выйти в 1/32 финала Кубка

"Иртыш" одержал победу над барнаульским "Динамо" (3:0) в матче 1/64 финала Олимп-Кубка России. В составе хозяев дважды отметился Андрей Разборов, еще один гол забил Владимир Лешонок​.

В 1/32 финала турнира "Иртыш" встретится с "Томью".

Отметим, что Лешонок выступал за "Спартак"​ с 2003 по 2006 год.

Олимп – Кубок России

1/64 финала

"Иртыш" (Омск) – "Динамо" (Барнаул) – 3:0 (2:0)

Голы: Разборов, 12 (1:0). Лешонок, 42 (2:0). Разборов, 76 (3:0).

Судья: Сутормин (Нижний Тагил).

9 августа. Омск. Стадион "МУ СК Красная Звезда".