Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Кубок России

Гол Бизяка принес «Уфе» победу над «Ленинградцем» в Кубке России

16 сентября 2020, 14:57
Теги:

«Уфа» обыграла «Ленинградец» в матче Элитного группового раунда Кубка России.

Единственный гол в матче забил нападающий уфимцев Ловро Бизяк.

Россия. Кубок

Элитный групповой раунд

«Ленинградец» (Санкт-Петербург) — «Уфа» — 0:1 (0:0)

Гол: Бизяк, 58.

«Ленинградец» (Санкт-Петербург): Будачев, Костин, Пинчук, Баширов, Савицкий (Петров, 70), Шиков (Воробьев, 65), Поляков, Розманов (Николаев, 60), Хлусов (Казаков, 70), Лучин (Умаров, 46), Анисимов.

«Уфа»: Чернов, Сухов, Йокич, Данченко (Алиев, 68), Табидзе, Неделчару, Голубев, Гиоргобиани (Никитин, 90), Тилль (Безденежных, 68), Жамалетдинов (Емельянов, 90), Бизяк (Фольмер, 82).

Предупреждения: Табидзе, 49. Костин, 68. Сухов, 78. Голубев, 90.

Судья: Фисенко (Владивосток).

16 сентября. Рощино. Стадион «Рощино Арена».

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир