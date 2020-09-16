Гол Бизяка принес «Уфе» победу над «Ленинградцем» в Кубке России
«Уфа» обыграла «Ленинградец» в матче Элитного группового раунда Кубка России.
Единственный гол в матче забил нападающий уфимцев Ловро Бизяк.
Россия. Кубок
Элитный групповой раунд
«Ленинградец» (Санкт-Петербург) — «Уфа» — 0:1 (0:0)
Гол: Бизяк, 58.
«Ленинградец» (Санкт-Петербург): Будачев, Костин, Пинчук, Баширов, Савицкий (Петров, 70), Шиков (Воробьев, 65), Поляков, Розманов (Николаев, 60), Хлусов (Казаков, 70), Лучин (Умаров, 46), Анисимов.
«Уфа»: Чернов, Сухов, Йокич, Данченко (Алиев, 68), Табидзе, Неделчару, Голубев, Гиоргобиани (Никитин, 90), Тилль (Безденежных, 68), Жамалетдинов (Емельянов, 90), Бизяк (Фольмер, 82).
Предупреждения: Табидзе, 49. Костин, 68. Сухов, 78. Голубев, 90.
Судья: Фисенко (Владивосток).
16 сентября. Рощино. Стадион «Рощино Арена».