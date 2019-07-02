Гильерме ответил Дзюбе. Видео

Вратарь "Локомотива" Маринату Гильерме ответил форварду "Зенита" Артему Дзюбе. Нападающий ранее обратился к голкиперу перед матчем за Олимп-Суперкубок России.
- Тема, я тебя жду, брат! Но шансов не будет! Увидимся в субботу на ВТБ-Арене, - сказал футболист.
Гильерме ответил Дзюбе 💪 pic.twitter.com/9NTUtMJzhd— СЭ Футбол (@se_football) 2 июля 2019 г.
– Всем привет, скоро у нас матч за Суперкубок на новом стадионе "Динамо", приглашаю всех! Там я еще не забивал. Маринату Гильерме, готовься! Я уже иду за тобой! – сказал ранее Дзюба.
Встреча "Зенит" – "Локомотив" пройдет 6 июля в Москве, на стадионе "ВТБ Арена", начало – в 19.00 (мск).
"Зенит" стал чемпионом России по итогам прошлого сезона, а "Локомотив" выиграл Кубок страны.
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