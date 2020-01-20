Генеральный секретарь РФС Алаев рассказал о реформе Кубка Росcии

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев раскрыл детали планирующегося изменения формата Олимп-Кубка России.

— Этот турнир — инструмент, за счет которого можно увеличить количество игр и повысить интерес к футболу в регионах. Тем более это важный трофей с исторической точки зрения, — цитирует Алаева «РИА Новости». — Мы понимаем, что нынешний формат Кубка России многих не устраивает. РФС ведет работу для того, чтобы сделать его более привлекательным. Ключевой вопрос для нас в том, что после определенной дискуссии, проведенной с УЕФА, мы предварительно получили одобрение на использование дат групповых этапов еврокубков для проведения матчей Кубка России в новом формате. Как уже известно, речь идет о некоем групповом турнире, предваряющем стадию плей-офф.

За счет этого можно не только решить задачу по увеличению количества игр, но и поднять интерес к футболу в регионах, среди болельщиков клубов ФНЛ и ПФЛ, которым предстоят матч с командами РПЛ, — добавил генеральный секретарь РФС. — Конечно, мы постараемся сделать все, чтобы создать у участников Кубка максимальную мотивацию, в том числе за счет коммерческой составляющей, увеличивая выплаты за успешное выступление. Решение о реформе еще не окончательное. Мы благодарны клубам за то, что они поддержали принципиальную смену формата Кубка России. Мы продолжим работу по изменениям: информационное обеспечение, трансляции, коммерческие вопросы.

Ранее стало известно, что клубы РПЛ поддержали реформу турнира. Он проводится с 1992 года. Чаще всего выигрывал Кубок страны «Локомотив» — восемь раз.