Газизов прокомментировал отсутствие Жиго в заявке «Спартака» на игру с «Родиной»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал, почему защитник Самюэль Жиго не попал в заявку на матч элитного группового раунда Бетсти-Кубка России против «Родины» (5:1).

— Жиго нет в заявке. С ним все в порядке?

— Все нормально, есть микротравма. Думаю, ничего сложного. Давайте я не буду раскрывать определенные детали.

— У Глушенкова что-нибудь есть?

— Он в общей группе. Надеюсь, все нормально будет. Микротравмы у всех случаются.

— Сегодняшняя победа может как-то заглушить боль от поражения в дерби?

— Это разные турниры. 13-го числа мы проиграли, вот и все. Я после игры сказал, что следующая важная игра 16-го, а теперь 20-го.

— После дерби вы направили две претензии. Есть какой-то ответ?

— Претензий у нас нет, мы просили пояснить, чтобы была возможность понять кейсы и разъяснить все болельщикам и игрокам. К нам придет все решение экспертной комиссии, тогда и будет ясно.

— Сегодня Кашшаи приехал на игру. Это совпадение или вы пригласили?

— Нет, он по работе ходит на матче. Мы всегда рады его видеть у нас. Я с ним не пересекался. Завтра он приедет и будет рассказывать команде новые правила и разъяснит спорные моменты. Также будет сбор руководителей всех клубов по инициативе Хачатурянца.

— Напор на судей со стартовых матчей ушел?

— Всегда будет разговор о судействе, поэтому футбол и интересен. К этому надо относиться как к футбольному действию. (Артем Калинин)