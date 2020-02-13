Финал Кубка России состоится в Екатеринбурге

Екатеринбург примет финал Кубка России текущего сезона, который пройдет 13-го мая. На данный момент борьбу за почетный трофей продолжают восемь клубов.

4 марта

«Спартак» — ЦСКА — 19:30

«Ахмат» — «Зенит» — 18:00

«Шинник» — «Урал» — 18:30

5 марта

«Химки» — «Торпедо» — 19:30

Лидером по количеству побед является «Локомотив» (8). ЦСКА (7) — лидер среди оставшихся команд. «Спартак» и «Зенит» выигрыавли турнир по 3 раза. (Дмитрий Зеленов)