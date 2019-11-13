Евсеев выходил на поле в кубковом матче с ЦСКА. Оштрафован и тренер, и «Уфа»
15:44
Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц огласил штрафные санкции по итогам матча 1/8 финала Олимп-Кубка России ЦСКА — «Уфа» (1:0).
— Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев покидал пределы технической зоны без разрешения судьи и выходил на поле. Тренер лично оштрафован на 10 тысяч рублей, клуб получил штраф в размере 20 тысяч рублей, — сказал Григорьянц. (Иван Торопцев)
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