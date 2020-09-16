«Это не связано с конфликтом». Газизов объяснил, почему Гулиев не попал в заявку «Спартака»

Гендиректор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о перспективах Аяза Гулиева в клубе. Хавбек не попал в заявку на игру группового турнира Кубка России против «Родины» (5:1). Ранее Гулиев был отправлен во вторую команду.

— Гулиев все еще числится в «Спартаке». Каковы его перспективы?

— Он выходит на тренировки, у него еще идет восстановление. У него есть травма, нужно пройти определенные моменты. Это не связано с конфликтом, все урегулировалось.

— У него есть какие-то предложения?

— Аяз является футболистом «Спартака».

— То есть Тедеско на него расчитывает?

— Это вы спросите у него.

— Появится ли спортивный директор и как дела у рабочей группы по молодежному футболу?

— Они работают активно. Это рабочие моменты. (Артем Калинин)