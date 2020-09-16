Доменико Тедеско: «Выполнили свою работу. Могли забить и больше»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал победу над «Родиной» (5:1) в матче элитного группового раунда Бетсити Кубка России.

— Добрый вечер! Выполнили свою работу. Ни больше и ни меньше. Важно было быстро забить и держать темп, — сказал Тедеско. — Соперник выложился. Надо отдать ему должное — молодые ребята бились до конца. Мы забили 5 мячей, могли и больше. Дали также возможность поиграть молодым игрокам во втором тайме.

— Какой гол понравился больше всего?

— Мне каждый гол понравился.

— Недавно вы говорили, что в позиционных атаках вашим игрокам порой не хватает терпения — слишком быстро идет удар или последний пас. С «Родиной» этот момент отработали особо?

— Да, позиционных атак было много, но как и в предыдущих матчах. В первом тайме сначала терпения не хватало, как вы и сказали. Затем порой слишком долго терском. Во втором тайме мы хорошо держали мяч у чужой штрафной и поймали этот ритм. Уверен, мы можем больше. Мы становимся лучше каждую неделю. (Дмитрий Зеленов)