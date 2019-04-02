11:53 2 апреля | Футбол — Олимп - Кубок России

Дебютирует ли ВАР в России в среду? Ответа от ФИФА и ИФАБ еще нет

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Руководитель проекта ВАР в России Леонид Калошин заявил, что возможность назначения видеоассистентов на первые полуфинальные матчи Олимп-Кубка России зависит от решения ФИФА и ИФАБ. Обе встречи ("Урал""Арсенал" и "Локомотив""Ростов") пройдут в среду, 3 апреля.

– Основная часть подготовки первой группы судей и видеоассистентов для проведения кубковых и стыковых матчей этого сезона завершена, – приводит официальный сайт РФС слова Калошина. – Все имеющиеся материалы были отправлены в установленном порядке в ИФАБ на прошлой неделе. По состоянию на 11:00 сегодняшнего дня от ИФАБ и ФИФА еще не поступило решение о том, можно или нет использовать ВАР в режиме live. Надеемся, что до окончания вторника наступит определенность в этом вопросе. В этой связи необходимо отметить, что если вердикт вышеуказанных организаций будет положительным, то возможны изменения в составах назначенных судейских бригад.

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Дополнительная информация

https://www.rfs.ru/news/209442​

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Материалы сюжета: ОЛИМП-Кубок России-2018/19. 1/2 финала
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