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Новости   //    Футбол   //    Олимп - Кубок России

ЦСКА сыграет с «Уфой» дома в 1/8 финала Кубка России

27 сентября 2019, 14:19
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По итогам жеребьевки 1/8 финала Кубка России стало известно, что ЦСКА сыграет с «Уфой» на домашней «ВЭБ Арене».

В 1/16 финала турнира уфимцы обыграли «Чайку» (1:0), а армейцы — «Аланию» (3:1). Победитель этой пары встретится в 1/4 финала Кубка с победителем пары «Спартак» — «Ростов». (Иван Торопцев)

Все о Кубке — в разделе: сетка, расписание и результаты матчей

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