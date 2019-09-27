ЦСКА сыграет с «Уфой» дома в 1/8 финала Кубка России

По итогам жеребьевки 1/8 финала Кубка России стало известно, что ЦСКА сыграет с «Уфой» на домашней «ВЭБ Арене».

В 1/16 финала турнира уфимцы обыграли «Чайку» (1:0), а армейцы — «Аланию» (3:1). Победитель этой пары встретится в 1/4 финала Кубка с победителем пары «Спартак» — «Ростов». (Иван Торопцев)

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