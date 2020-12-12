«Чайка» не считает договорным матч с «Армавиром»

«Чайка» выступила с заявлением по поводу решения КДК РФС признать матч команды в 1/32 финала Кубка России-2018/19 против «Армавира» (2:0) договорным.

Судейство матча было признано предвзятым. РФС пожизненно отстранил от футбола главного арбитра встречи Максима Матюнина и исполнительного директора клуба из Песчанокопского, Олега Баяна.

«Матч «Чайка» — «Армавир» сыгран в духе спортивной борьбы и, на наш взгляд, не имел статус «договорного». Ошибки арбитра Матюнина, на которые указывает КДК РФС, не носили ключевого характера и допущены при счете 2:0 в пользу нашей команды. Данные ошибки рефери предопределили его сниженную оценку по итогам матча», — говорится в заявлении «Чайки».

В клубе отметили, что президенту, тренерскому штабу и персоналу «Чайки» неизвестно о «действиях, которые якобы доказывают «договорной характер матча».

«Договорной матч предполагает договоренность его участников о заранее определенном результате, чего не установлено в данном случае. Поэтому говорить о подобном характере встречи некорректно.

Клуб убежден, что итоги КДК РФС, на заседании которого со стороны «Чайки» приведен ряд доводов, не принятых во внимание, не должны перечеркивать многолетний добросовестный труд коллектива, благодаря которому частный клуб за несколько лет проделал путь из любительской лиги в ФНЛ", — отмечается в заявлении.

Клуб из Песчанокопского заявил, что оставляет за собой право подачи апелляции на решение КДК РФС.