Бакаев, Соболев и Кутепов — в старте «Спартака» на игру с ЦСКА в Кубке
18:30
Стал известен стартовый состав «Спартака» на матч четвертьфинала Олимп-Кубка России против ЦСКА, сообщает пресс-служба красно-белых. Встреча пройдет сегодня, в Москве на стадионе «Открытие Арена», начало — в 19.30 (мск).
Стартовый состав «Спартака»: Максименко — Айртон, Жиго, Джикия, Кутепов, Рассказов — Зобнин, Крал, Бакаев — Соболев, Понсе.
Запасные: Ребров, Акмурзин, Ещенко, Маслов, Гапонов, Мирзов, Гулиев, Мельгарехо, Маркитесов, Тил, Ларссон.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Спартак» — ЦСКА.
Ранее стал известен стартовый состав ЦСКА.
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Победой ЦСКА в дополнительное время
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Материалы сюжета: 1/4 финала Кубка-2019/2020. «Спартак» — ЦСКА и другие матчи