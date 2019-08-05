"Арарат", "Алания", "Рязань", "Велес", "Интер" вышли в 1/32 финала Кубка

"Арарат" одержал победу над "Муромом" (3:2) в матче 1/64 финала Олимп-Кубка России. Москвичи вышли в следующую стадию турнира.

Олимп – Кубок России

1/64 финала

"Муром" – "Арарат" (Москва) – 2:3 (2:2)

Голы: Джикия, 1 (0:1). Косарев, 21 (1:1). Киреев, 23 (2:1). Джикия, 25 (2:2). Логуа, 84 (2:3).

Судья: Корецкий (Раменское).

5 августа. Муром. Стадион "им. Виктора Лосева".

"Алания" (Владикавказ) – "Волгарь" (Астрахань) – 4:1 (3:0)

Голы: Магомедов, 11 (1:0). Хадарцев, 35 (2:0). Машуков, 37 (3:0). Кобесов, 48 (4:0). Мязин, 51 (4:1).

Судья: Колтунов (Ростов-на-Дону).

5 августа. Владикавказ. Стадион "Республиканский стадион Спартак".

"Зоркий" (Красногорск) – "Рязань" – 1:3 (0:2)

Голы: Мещеряков, 14 (0:1). Журавлев, 17 (0:2). Журавлев, 68 (0:3). Орлов, 75 (1:3).

Удаление: Иваньков (Зоркий), 22.

Судья: Матюнин (Москва).

5 августа. Красногорск. Стадион "Зоркий".

"Велес" (Москва) – "Красный-СГАФКСТ" (Смоленск) – 2:1 (0:0)

Голы: Баев, 52 (1:0). Дубчак, 55 (2:0). Мешковский, 82 (2:1).

Судья: Перезва (Раменское).

5 августа. Москва. Стадион "Спартаковец им. Н. П. Старостина".

"Спартак" (Нальчик) – "Интер" (Черкесск) – 0:1 (0:1)

Гол: Столбовой, 25.

Судья: Васильченко (Майкоп).

5 августа. Нальчик. Стадион "Спартак".

"Черноморец" (Новороссийск) – "Биолог-Новокубанск" (Прогресс) – 4:2 д.в. (1:2, 1:0, 2:0)

Голы: Солодаренко, 14 (0:1). Дмитриенко, 22 (0:2). Дибиргаджиев, 44 (1:2). Дибиргаджиев, 86 (2:2). Дибиргаджиев, 92 (3:2). Чабанов, 120+2 (4:2).

Судья: Смирнов (Кисловодск).

5 августа. Новороссийск. Стадион "Центральный (Труд)".

"Луки-Энергия" (Великие Луки) – "Ленинградец" (Санкт-Петербург) – 1:1 д.в. (1:0, 0:1, 0:0). Пенальти – 4:5

Голы: Ослоновский, 28 (1:0). Казаков, 78 (1:1).

Удаления: Баширов (Ленинградец), 23. Агуреев (Луки-Энергия), 90+4.

Судья: Бобровский (Санкт-Петербург).

5 августа. Великие Луки. Стадион "Экспресс".

"Калуга" – "Салют" (Белгород) – 3:3 д.в. (2:1, 1:2, 0:0). Пенальти – 4:5

Голы: Маскаев, 15 (1:0). Агеев, 36 (1:1). Новицкий, 45 (2:1). Дегтев, 46 (2:2). Волгин, 59 (3:2). Мироненко, 61 (3:3).

Судья: Лапатухин (Москва).

5 августа. Калуга. Стадион "Спутник".