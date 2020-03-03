Нападающий «Спартака» Александр Соболев, арендованный у «Крыльев Советов», поделился ожиданиями от 1/4 финала Кубка России против ЦСКА.

— Я знаю, что такое дерби, — цитирует Соболева официальный сайт клуба. — Играл в сибирском — за «Томь» против «Сибири». В волжском — за «Крылья» против «Рубина». Представляю, какой накал будет 4 марта на нашем стадионе.

— Игоря Акинфеева вы в этом сезоне уже огорчали.

— Да, дважды забил ему в первом туре.