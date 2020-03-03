Александр Соболев — о матче с ЦСКА: «Я знаю, что такое дерби. Играл в сибирском и волжском»
Нападающий «Спартака» Александр Соболев, арендованный у «Крыльев Советов», поделился ожиданиями от 1/4 финала Кубка России против ЦСКА.
— Я знаю, что такое дерби, — цитирует Соболева официальный сайт клуба. — Играл в сибирском — за «Томь» против «Сибири». В волжском — за «Крылья» против «Рубина». Представляю, какой накал будет 4 марта на нашем стадионе.
— Игоря Акинфеева вы в этом сезоне уже огорчали.
— Да, дважды забил ему в первом туре.
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2020-03-03-aleksandr_sobolev_kogda_pozvali_v_spartak_snachala_ne_poveril/
Олимп - Кубок России: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры