Александр Дюков: "Решили провести финал Кубка России в Самаре, потому что раньше его там не было"

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал решение исполком организации провести финал Олимп – Кубка России по футболу на "Самара Арене". Игра запланирована на 22 мая.

– Почему принято решение провести финал Кубка России в Самаре? Какие были еще варианты арены?

– Заявки на проведение финала были поданы несколькими городами, в том числе от "ВТБ Арены", Саранска, Ростова, Екатеринбурга, Калининграда и Самары. Почему выбрали Самару? Это новый стадион, как и другие. Была задача загрузки арен. На других стадионах запланированы матчи с участием национальной сборной. Исходя из этого выбор сделан в пользу Самары. В этом городе раньше не проводился финал Кубка.

Мы были готовы удовлетворить заявку "ВТБ Арены". Но вы знаете мнение болельщиков "Динамо" о том, что было бы правильно провести первый матч с участием "Динамо". Исходя из пожеланий болельщиков было решено не проводить финал Кубка. Может быть, на "ВТБ Арене" пройдет Суперкубок или один из матчей сборной. (Андрей Михайлов)

Финал Кубка России пройдет в Самаре