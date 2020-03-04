Александр Алаев: «Шинник» оплатит убытки бродкастера, РФС и «Урала»

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Александр Алаев прокомментировал перенос четвертьфинального матча Олимп-Кубка России «Шинник» — «Урал» из-за плохого состояния поля.

— Почему заранее не попытались перенести кубковый матч из Ярославля?

— Вся ответственность за проведение матча лежит на принимающей стороне — на клубе. Стадион имеет соответствующий сертификат, там проходят матчи ФНЛ. Мы очень разочарованы. Непонятно, почему поле оказалось абсолютно не готово к матчу с учетом благоприятных климатических условий. Сегодня мы рассмотрели все материалы и решили, что не имеем права рисковать здоровьем футболистов, поскольку поле не пригодно для игры. Второе — не готовы нести имиджевые потери от таких матчей. Мы говорим о поднятии престижа чемпионата и кубка и не готовы возвращаться назад и играть на таких полях.

Вчера на стадионе был делегат и главный судья матча. Они отметили, что поле, по их оценке, на три с минусом. Непонятно, почему команда «Шинник» провела там тренировку и усугубила состояние поля. Сегодня туда приехала комиссия ФНЛ, которая по моей информации примет решение о переносе игры чемпионата с «Ротором». Мы приносим извинение болельщикам, которые приехали из Екатеринбурга. Будем думать, как компенсировать их потери совместно с клубом «Урал». До конца недели проведем совместное заседание РПЛ, ФНЛ и РФС, на котором определим дату проведения матча. Матч может быть перенесен из Ярославля.

— Кто возместит убытки болельщикам?

— Согласно регламенту, убытки на проведение матча понесли бродкастер, РФС и «Урал». Часть этих расходов будет оплачена «Шинником». Профессиональный футбольный клуб, который много лет участвует в соревнованиях, должен понимать на поле какого качество должен проводить домашние матчи. Надеюсь, руководство города и области обратит на это внимание. Мы не должны за каждым ездить и проверять. Мы с себя ответственности не снимаем. Наверное, мы рассмотрим какой-то механизм и будем принимать каждое поле перед рестартом чемпионата и кубка. (Евгений Белоусов)