«Ахмат» обыграл «Знамя» Шишкина и Павлюченко в Кубке России, Швец сделал дубль

В матче элитного группового раунда Бестити-Кубка России «Ахмат» на выезде победил «Знамя» (Ногинск) со счетом 3:0.

В составе победителей дубль сделал Антон Швец. Еще один мяч забил Олег Иванов. Команды выступают в шестой группе вместе с «Шинником».

За «Знамя» в этом матче играли, в частности, Ренат Янбаев, Роман Шишкин, Александр Шешуков и Роман Павлюченко.

Кубок России

Элитный групповой раунд

«Знамя» (Ногинск) — «Ахмат» (Грозный) — 0:3 (0:2)

Голы: Швец, 16 (0:1). Швец, 39 (0:2). Иванов, 89 (0:3).

«Знамя»: Кудинов, Шешуков, Янбаев (Супагин, 82), Никифоров, Шурыгин, Шишкин, Мамонов (Победимов, 82), Белов (Тимошкин, 79), Павлюченко (Чемагин, 79), Савин, Поповицкий (Макляев, 59).

«Ахмат»: Гудиев, Семенов, Быстров (Х.Кадыров, 71), Анхель, Ненахов (Умаев, 15. Пуцко, 64), Иванов, Швец, Харин (Адамов, 64), Садулаев (Бериша, 64), Мелкадзе, Понсе.

Предупреждения: Никифоров, 45. Белов, 69. Мелкадзе, 76.

Судья: Чебан (Москва).

17 сентября. Ногинск. Стадион «Знамя».