100 тысяч и игра на нейтральном поле. «КАМАЗ» строго наказали за необеспечение безопасности в кубковом матче со «Спартаком»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц огласил штрафные санкции по итогам матча 1/16 финала Олимп-Кубка России «КАМАЗ» — «Спартак» (1:2).

Перед началом игры стюарды стадиона в Набережных Челнах закрыли на ключ клетки на фан-секторе с болельщиками москвичей.

— Помимо материалов СМИ мы рассматривали еще и рапорт комиссара, поэтому я детально объясню решения по всем эпизодам, — сказал Григорьянц. — Комиссар матча установил слабую подготовку сотрудников КРС. При проверке выяснилось, что ни у одного из сотрудников нет удостоверения КРС, услуги обеспечивали сотрудники ЧОП.

Болельщики «Спартака» дважды применяли шумовые петарды, со стороны фанатов «КАМАЗА» также было использовано 2 файера. Также фанаты красно-белых вывесили баннер «Окончен бой...» в адрес Олега Кононова.

Для начала: в заседании принимали участие представители обоих клубов, комиссар матча Алексей Толкачев. Во-первых, «КАМАЗ» не соблюдал требования безопасности, руководители клуба не соблюли необходимые требования. Во-вторых, отсутствовал контроль со стороны представителей ЧОП. То ограждение, которое установили на стадионе в Набережных Челнах, не было в плане мероприятий по обеспечению безопасности, который утверждается МВД и клубами на заседании перед матчем. Это ограждение имело самостоятельный характер, оно было ограждено от центральных трибун. В ограждении было 4 двери, не очень широких, 2 из них — центральные — были закрыты. Несмотря на то, что никто не пострадал и матч прошел без нареканий, мы посчитали некорректными такие действия со стороны «КАМАЗА» по отношению к болельщикам.

КДК принял следующее решение: за использование пиротехники «Спартак» оштрафован на 20, а «КАМАЗ» — на 10 тысяч рублей. «Спартак» наказан штрафом в 50 тысяч рублей за то, что фанаты вывесили баннер с ненормативной лексикой.

За необеспечение принимающей стороной безопасности на стадионе, поставившее под угрозу безопасность лиц, находящихся на стадионе, «КАМАЗ» оштрафован на 100 тысяч рублей, к тому же, КДК обязал клуб из Набережных Челнов провести следующий матч Кубка на нейтральном стадионе. (Иван Торопцев)