Звонимир Шарлия: "Не ожидал, что перейду в ЦСКА, ведь это лучшая команда в России"

Новичок ЦСКА Звонимир Шарлия не ожидал, что ему удастся перейти в армейский клуб. Хорватский защитник был арендован ЦСКА у "Славен Белупо" до конца сезона.

- Я был уверен, что в ЦСКА мне точно дадут шанс – здесь всегда их дают молодым игрокам. Тут отличный тренер, стадион – все замечательно. Для меня это шаг вперед. Прошлый сезон был не очень хорошим для "Славен Белупо" (7-е место в чемпионате Хорватии – Прим. "СЭ"). Я ожидал, что могу куда-то перейти, но не в такой клуб, как ЦСКА, ведь это лучшая команда в России. Не ждал, что все сложится настолько хорошо. (Гоша Чернов)

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