Звонимир Шарлия: "Матчи ЦСКА с "Реалом" - просто чудо"

Новичок ЦСКА Звонимир Шарлия сказал, что следил за ареще до перехода. Хорватский защитник перешел этим летом в столичный клуб из "Славен Белупо" на правах аренды.

– Общались с Влашичем и Бистровичем перед переходом?

– С Крисом и Никси? С первым мы давно знакомы, так что, разумеется, обсуждали ЦСКА. Он рассказал мне много хорошего о клубе, болельщиках, городе. С Никси же раньше не общались. Но вообще прекрасно знал об игре ЦСКА и без них. Смотрел несколько матчей по ходу прошлого сезона.

– С кем, например?

– Оба против "Реала", конечно. Это невероятно – то, что сделала команда. Просто чудо. Даже не могу представить, какие чувства испытали футболисты после побед. (Гоша Чернов)

Полностью интервью Шарлии