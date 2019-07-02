Звонимир Шарлия: "Эталон центральных защитников - ван Дейк и Рамос"

Новичок ЦСКА Звонимир Шарлия сказал, что лучшим центральным защитником на данный момент является игрок "Ливерпуля" Виргил ван Дейк. Также он отметил капитана "Реала" Серхио Рамоса.

- В центре обороны у ЦСКА долгое время играли два брата Березуцких. Готовы к тому, что вас будут сравнивать с ними?

– Я видел в Интернете немало комментариев и сообщений на эту тему от болельщиков. Знаю, что меня сравнивают с Березуцкими. И мне нравится это сравнение, ведь это – легенды!

– Кто для вас вообще эталон среди центральных защитников?

– Сейчас – ван Дейк. Но мне нравится стиль игры Серхио Рамоса. (Гоша Чернов)

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