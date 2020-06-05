Фанаты гостевых клубов не смогут посетить матчи РПЛ после возобновления

На сайте Тинькофф российской премьер-лиги опубликована информация о том, при каких условиях матчи будут проходить со зрителями. Турнир ранее был прерван из-за пандемии коронавируса. На матчах смогут присутствовать зрители в количестве не более 10 процентов от вместимости стадиона.

Сообщается, что зрители смогут посетить матчи при разрешении региональных властей. Болельщики гостевых клубов не смогут присутствовать на играх.

Журналисты, как и зрители, получат доступ на матчи премьер-лиги. Представители СМИ должны будут находиться в пресс-ложе, соблюдать социальную дистанцию и использовать средства защиты (маски, перчатки). Также был принят формат послематчевых пресс-конференций: они будут проходить с помощью видеосвязи, которую технически организуют принимающие клубы.

Ранее стало известно, что чемпионат России возобновится 19 июня.