Полузащитник «Партизана» Зоран Тошич в интервью «СЭ» поделился мнением о главном тренере «Рубина» Леониде Слуцком. Они вместе работали в ЦСКА.

— Мы с Натхо недавно виделись со Слуцким и спортивным директором казанцев Олегом Яровинским, поскольку на сборе в Турции жили в соседних гостиницах. Но «Рубин» вообще не обсуждали. Просто вспоминали наши классные времена в ЦСКА и поговорили за жизнь.

— Что самое запоминающиеся связано с этим тренером?

— Да все! Я его очень люблю, и он для меня — просто топ. Для меня это самый важный тренер в моей карьере. Всегда честно все рассказывает и не умеет по-другому.

— Поэтому ему удалось поработать и в «Халле», и в «Витессе»?

— Да, очень рад, что Леонид Викторович попробовал себя вне России. Мне кажется, у большинства российских тренеров нет амбиций поработать в Европе, на другом уровне, а Слуцкий рискнул. Я уверен, что у него еще многое впереди, и себя он еще покажет.

Зоран Тошич: «Влюбился в Москву. Может, вернусь в ЦСКА как тренер»