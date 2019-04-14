Зобнин забил первый гол за два года

Роман Зобнин сравнял счет в гостевом матче против "Ростова" и забил пятый мяч на высшем уровне. В последний раз хавбек "Спартака" отличался 3 апреля 2017 года в домашней встрече с "Оренбургом" (3:2), где оформил дубль. Ранее Зобнин дважды огорчал соперников "Динамо" - "Урал" и "Кубань". (Кирилл Бурдаков)

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