Зобнин восстановился от травмы и вернулся к тренировкам в общей группе

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин восстановился от травмы и провел тренировку в общей группе, сообщает официальный сайт красно-белых. Напомним, игрок получил повреждение в матче 20-го тура премьер-лиги против "Зенита" (1:1).
На 25-летнему хавбеку был произведен остеосинтез третьей пястной кости кисти титановой пластиной. Операция прошла в одном из госпиталей Минобороны РФ. В текущем сезоне Зобнин провел 26 матчей за "Спартак" и отметился 2 голевыми передачами.
Сегодня красно-белые провели теоретическое занятие, а затем – тренировку на поле, которая продлилась почти два часа. Участие в ней наряду с остальными игроками приняли молодые футболисты – защитники Илья Гапонов и Павел Маслов, хавбек Солтмурад Бакаев, а также нападающий Александр Руденко.
📰 Отличные новости, красно-белые!– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 2 апреля 2019 г.
Роман Зобнин полностью здоров и тренировался сегодня в общей группе! 🔴⚪️💪🏻
Подробности из Тарасовки и интервью Романа 👇🏻https://t.co/KEAB5Ef7rC#Спартак #Тарасовка #Spartak pic.twitter.com/MPapGqQfHe
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Дополнительная информация
https://spartak.com/news/2019-04-02-roman_zobnin_gotovlyus_k_boyu/