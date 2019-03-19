Зобнин перенесет операцию 20 марта и будет восстанавливаться не меньше месяца

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин, перенесет операцию в среду в Москве. Восстановление футболиста займет не меньше месяца. Об этом с пожеланием скорейшего возвращения в строй сообщает официальный сайт красно-белых.
Зобнин получил травму в воскресном матче 20-го тура чемпионата России с "Зентом" (1:1). Обследование выявило у полузащитника перелом костей правой кисти. Футболист покинул расположение сборной России, которая готовится к первым матчам оборочного турнира Евро-2020 против Бельгии (21 марта, Брюссель) и Казахстана (24 марта, Астана).
Дополнительная информация
https://spartak.com/news/2019-03-19-zavtra_zobninu_predstoit_operatsiya/
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