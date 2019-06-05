Зобнин - лидер по пробегу среди игроков "Спартака" в минувшем сезоне

"Спартак" опубликовал результаты игроков команды по пробегу в прошлом сезоне.
Полузащитник Роман Зобнин стал лидером среди футболистов "красно-белых": он пробежал 359 км. На втором месте защитник Георгий Джикия (336,5 км), тройку замкнул нападающий Зе Луиш (299 км).
В завершившемся сезоне красно-белые заняли итоговое пятое место в РПЛ и получили право выступить в Лиге Европы, начиная с 3-го отборочного раунда.
🏃Мы подготовились к международному дню бега и собрали для вас результаты игроков "Спартака" по пробегу в прошлом сезоне.– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 5 июня 2019 г.
😅 Зобнин немного не добежал до Смоленска, Зе Луиш остановился в пригороде Костромы!#Спартак #Зобнин #Джикия #ЗеЛуиш #Мельгарехо #Фернандо pic.twitter.com/H3Uz5dUrkQ
Загрузка...