Зобнин - лидер по пробегу среди игроков "Спартака" в минувшем сезоне

🏃‍Мы подготовились к международному дню бега и собрали для вас результаты игроков "Спартака" по пробегу в прошлом сезоне.



😅 Зобнин немного не добежал до Смоленска, Зе Луиш остановился в пригороде Костромы!#Спартак #Зобнин #Джикия #ЗеЛуиш #Мельгарехо #Фернандо pic.twitter.com/H3Uz5dUrkQ