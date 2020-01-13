Бывший глава медицинского департамента московского «Спартака» Михаил Вартапетов в интервью «РИА Новости» рассказал, какие игроки были самыми выносливыми.

Вартапетов покинул пост руководителя медицинского департамента московского «Спартака» в сентябре. В клубе он работал с декабря 2008 года в качестве врача первой команды, а в 2013-м возглавил созданный тогда медицинский департамент.

— Последние годы традиционно лидерами по тестам на выносливость были Рома Зобнин и Денис Глушаков, — отметил Вартапетов. — В целом, в этом не было чего-то удивительного, мы знали их возможности. Просто на каждом медосмотре они раз за разом подтверждали свои данные. Но футбол ведь — вещь сложная, и подготовка игрока включает в себя очень много, в том числе психологию. Человек может быть в великолепных физических кондициях, но на поле у него может совершенно ничего не получаться.