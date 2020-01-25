Зиньковский прокомментировал информацию об интересе со стороны «Лилля»

Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский рассказал в интервью клубной пресс-службе о том, что не получал конкретных предложений от других команд во время зимнего перерыва.

В декабре 2019-го появилась информация, что «Лилль» проявляет интерес к 23-летнему Зиньковскому.

— Слухи об интересе со стороны «Лилля»? Если это так, то это, наверное, хорошо, что такие клубы из Европы следят, — сказал Зиньковский в интервью пресс-службе самарцев, видео которого опубликовано на Youtube-канале «Крыльев». — Ничего конкретного не было. В это межсезонье никто со мной ничего не обсуждал, поэтому дома готовился к сборам с «Крыльями». Если бы кто-то конкретное что-то обсуждал, то, может, подумал бы. А так, все это слухи".

В текущем сезоне Зиньковский провел 19 матчей за «Крылья» и сделал 5 результативных передач.