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Зиньковский близок к переходу в «Арсенал»

1 сентября 2020, 16:00
Антон Зиньковский. Фото ФК "Крылья Советов"
Антон Зиньковский. Фото ФК "Крылья Советов"
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По данным «СЭ», «Арсенал» намерен подписать соглашение с футболистом «Крыльев Советов» Антоном Зиньковским. Туляки планируют воспользоваться опцией выкупа в контракте 24-летнего полузащитника, которая составляет около одного миллиона евро.

Ранее интерес к Зиньковскому проявляли «Зенит», «Краснодар» и киевское «Динамо».

В минувшем сезоне Зиньковский в 27 матчах РПЛ отдал восемь голевых передач (шестое место среди ассистентов), в нынешнем с 4 голами возглавляет гонку бомбардиров ФНЛ после шести туров. (Константин Алексеев)

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