Жуткая травма Чалова. Все лицо в крови

Нападающий ЦСКА Федор Чалов в конце домашнего матча 5-го тура чемпионата России против "Сочи" получил неприятную травму. Защитник гостей Иван Миладинович ударом локтем попал ему в нос.
#ЦСКАСочи Жуткая травма Федора Чалова pic.twitter.com/3uOLA0cNml– СЭ ЦСКА (@cska_se) August 11, 2019
Арбитр Виталий Мешков нарушения в штрафной площади южан не заметил – фол произошел вне поля его зрения. В это время мяч был в игровой ситуации в другой точке поля – перед подачей с левого фланга атаки красно-синих.
#ЦСКАСочи Вот в этот момент Чалов получает удар локтем в лицо от Миладиновича pic.twitter.com/OV1ib7NoDs– СЭ ЦСКА (@cska_se) August 11, 2019
У форварда ЦСКА после удара было обильное кровотечение. При этом нападающий стремился как можно скорее вернуться в игру.
#ЦСКАСочи Чалову разбили лицо pic.twitter.com/SNjRE58igJ– СЭ ЦСКА (@cska_se) August 11, 2019
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